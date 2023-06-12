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На одном из участков линии соприкосновения украинские боевики потеряли шесть машин разминирования, которые подорвались на минах. Установкой боезарядов занимались российские комплексы “Земледелие”, которые использованы в спецоперации впервые, рассказал военный аналитик Илья Крамник.

Он пояснил, что “Земледение” является комплексом дистанционного минирования, но при этом аналогичная реактивным системам залпового огня “Смерч” и “Град”. Она может не только создавать минные заграждения, но и наносить удары по технике, личному составу, командным и опорным пунктам противника 122-миллиметровыми боеприпасами.

“Земледелие” существенно превосходит аналогичные системы Североатлантического альянса, так как представляет собой универсальный комплекс, способный достигать самых различных целей.

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