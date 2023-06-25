В мае текущего года в России наблюдалось такое резкое явление, как продовольственная дефляция. Цены на продукты питания снизились на 1,2 процента, что вполне можно назвать рекордным показателем. В новейшей истории страны ранее наблюдалось снижение на 0,42 процента в июне 2018 года и в апреле текущего – на 0,22 процента, передает РИА Новости.

Мало того, уже два месяца подряд Россия остается единственной в Европе страной, где цены на продукты снижаются. К примеру, в Венгрии и на Украине, в Эстонии, Словакии и Сербии они растут чрезвычайно быстрыми темпами.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, подобные результаты стали возможны благодаря рекордному урожаю масличных и зерновых культур в 2022 году, а также расширению расчетов в национальных валютах и переориентации логистики продовольствия.