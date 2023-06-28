Один из видов российской техники стал для украинской армии серьезной проблемой, с которой даже Запад ничего не сможет поделать. ВС РФ удалось сделать его еще сильнее, чем раньше, сообщает РИА Новости.

Автор публикации Захар Андреев уточняет, что речь идет об ударном вертолете Ка-52 “Аллигатор” и о не так часто используемой винтокрылой машине Ми-28 “Ночной охотник”. Наряду с минными заграждениями эта техника стала настоящим кошмаром для украинских боевиков.

В первые дни контрнаступления Ка-52 уничтожил несколько десятков единиц вражеской техники. Это заставило ВСУ менять тактику, пытаться наступать по ночам, чтобы не попадаться на глаза ударным вертолетам. Однако это не помогло. Современное оборудование дает экипажам винтокрылых машины возможность находить технику противника в любое время суток.

Западные СМИ наперебой пишут об успехах российских вертолетов, которые полностью раскрыли свои уникальные возможности с началом украинского контрнаступления. Они также отмечают, что ВСУ за июнь не удалось сбить ни одного Ка-52 “Аллигатор”.