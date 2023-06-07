Несмотря на то, что Россия измотана постоянными боевыми действиями, риски прямого конфликта на территории Норвегии или соседних с ней стран НАТО только повышаются. Связано это с дефицитом боеприпасов, средств ПВО, топлива, а также с нехваткой личного состава, заявил начальник Генштаба Эйрик Кристофферсен.

Он также отметил, что в распоряжении Норвегии нет возможностей для отражения кибератак. Все это делает все более вероятным переход противостояния на территории Норвегии и ее союзников по Альянсу.

При этом, заявляет Кристофферсен, страна вкладывает огромные деньги в оборону. Но весь военный бюджет расходуется на покупку дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. В итоге денег не хватает даже на обслуживание и ремонт техники и на приобретение боеприпасов и оружия.

Средства необходимо сейчас вкладывать в средства противовоздушной обороны, в высокоточные ракетные комплексы, а также в развитие флота, уверен начальник Генштаба ВС Норвегии.