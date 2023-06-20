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На уровне “инстинктов и исторической памяти” немецкие танки Leopard воспринимаются российскими военными, как первоочередные цели, которые надо уничтожать. На этом фоне в рядах ВСУ участились случаи, когда экипажи “леопардов” намеренно портят боевые машины, чтобы не идти в атаку. Об этом у себя в телеграм-канале написал бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, который сейчас находится в зоне СВО, – сообщает “Военное дело”.

По словам Рогозина, экипажам “модных немецких танков” не повезло: они буквально ощущают себя смертниками – им не дают даже выбраться из горящих машин, поскольку российские войска расстреливают их “из всех стволов”.

Большие потери как в живой силе, так в военной технике, которую предоставил Запад, украинская армия стала нести с начала июня, когда стартовала контрнаступательная операция. Особенно много западной техники было уничтожено российскими войсками на запорожском направлении.

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