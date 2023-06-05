Объекты транспортной логистики и гражданской инфраструктуры пытаются поразить ВСУ в Запорожской области в первую очередь. За последнее время украинская армия усилила обстрелы региона. Особенно его тыловых районов. Об этом рассказал глава Запорожского отделения движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов – передаёт РИА “Новости”.

Рогов отметил, что у ВСУ есть ракеты в “достаточном количестве”. Об этом свидетельствует то, что обстрелы достаточно интенсивные. Причём речь идёт не только о ракетах “Точка-У”, но и британских Storm Shadow, которые с недавнего времени поставляются Киеву.

Киев и страны Запада не признали результаты референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях осенью прошлого года. На них большинство жителей высказались за присоединение к России, впоследствии регионы были включены в состав РФ. Сейчас новые субъекты страны частично контролируются украинскими войсками.