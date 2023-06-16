“Умные” авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, а также УПАБ-1500Б используются ВКС РФ для ударов по позициям противника под Гуляйполем и о Ореховым, сообщил руководитель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он уточнил, что столь мощные авиабомбы потребовались для поражения бункеров, в которых прячутся резервные подразделения ВСУ. Кроме того, там хранится огромное количество боеприпасов, которые Киев намеревается задействовать в ходе контрнаступления.

Напомним, что планирующие бомбы оснащаются модулями управления и коррекции, что дает возможность поражать цели с дистанции в 50-70 километров. При этом самолетам-носителям не нужно входить в зону действия вражеской ПВО.

Рогов также добавил, что удары по украинским бункерам существенно замедляют контрнаступление и ломают планы противника.