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Украинская армия в ходе наступления оставляет на поле боя не только трупы своих боевиков, но и раненых. Многие из них умирают, не дождавшись помощи, рассказал РИА Новости руководитель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он уточнил, что речь идет о попытках прорыва российской обороны в Запорожской области.

“Линия фронта сегодня буквально завалена телами украинских боевиков, которые их командование даже не забирает. Такая ужасная картина на всех направлениях запорожского участка фронта. Киевскому режиму наплевать как на живых, так и на мертвых своих военных, главное бросить их на верную смерть в надежде любой ценой прорвать линию обороны наших войск и выслужиться перед западными кураторами”, – заявил Рогов.

Напомним, попытки прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении ВСУ предпринимают уже несколько дней подряд. Однако сделать этого не удается, подразделениям приходится постоянно возвращаться на исходные позиции, неся серьезные потери.

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