Главным компонентом формулы мира на Украине должен стать уход в отставку президента Зеленского и его подчиненных, которые ведут человеконенавистническую политику, считает глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.
Также он отметил, что конкретные условия мира нужно будет рассматривать уже после ожидаемой в скором времени серии побед ВС РФ, По словам Рогова, никаких сомнений в этих победах уже нет.
“После каждой победы уровень договороспособности противоположной стороны будет расти. То, что эти победы будут, – это неминуемо, и это четко понимает Зеленский, поэтому истерит, постоянно повышает ставки и пытается какое-то время показать Западу, что он неудержимо непобедимый, дайте только денег”, – пояснил политик.