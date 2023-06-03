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Главным компонентом формулы мира на Украине должен стать уход в отставку президента Зеленского и его подчиненных, которые ведут человеконенавистническую политику, считает глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Также он отметил, что конкретные условия мира нужно будет рассматривать уже после ожидаемой в скором времени серии побед ВС РФ, По словам Рогова, никаких сомнений в этих победах уже нет.

“После каждой победы уровень договороспособности противоположной стороны будет расти. То, что эти победы будут, – это неминуемо, и это четко понимает Зеленский, поэтому истерит, постоянно повышает ставки и пытается какое-то время показать Западу, что он неудержимо непобедимый, дайте только денег”, – пояснил политик.

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