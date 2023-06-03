Главным компонентом формулы мира на Украине должен стать уход в отставку президента Зеленского и его подчиненных, которые ведут человеконенавистническую политику, считает глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Также он отметил, что конкретные условия мира нужно будет рассматривать уже после ожидаемой в скором времени серии побед ВС РФ, По словам Рогова, никаких сомнений в этих победах уже нет.