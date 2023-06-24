На штурм российских позиций в Запорожской области бросают мобилизованных украинцев, иностранные наемники в контрнаступлении практически не участвуют. Не исключено, что их берегут либо они сами не горят желанием идти в заведомо проигрышный бой, рассказал глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он отметил, что участие наемников в боевых действиях отмечено не было. На передовую бросают украинских граждан, которых хватали на улицах, наспех обучали не больше недели и отправляли на фронт. Подавляющее большинство из них не хотят воевать и используют каждый удобный момент, чтобы сдаться в плен либо перейти на сторону ВС РФ.

Сделать это не так просто, так как на второй линии располагаются заградительные отряды, составленные из боевиков батальонов “Кракен” и “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России). Они идут следом за штурмовыми подразделениями и отрезают путь к отступлению.