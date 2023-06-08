В Запорожской области завязался бой “высокой интенсивности”. ВСУ начали танковую атаку. Кроме этого, по позициям российских войск работает украинская артиллерия. Российские силы отвечают на это применением авиации и артиллерийскими ударами. Об этом у себя в телеграм-канал написал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов – сообщают “Известия”.

Известно, что ВСУ пытаются прорваться на ореховском участке линии боевого соприкосновения между населёнными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка. На момент публикации этого материала других подробностей боя в СМИ не приводится.

Ранее ВСУ уже пытались прорвать российскую оборону на разных участках фронта. Запорожское направление военные эксперты называли одним из наиболее вероятных, где украинская армия может начать неоднократно анонсированное масштабное контрнаступление. Все недавние попытки украинских войск прорвать оборонительные рубежи ВС РФ оказались провальными – ВСУ, неся большие потери, отступали.