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Российские войска продолжают уничтожать резервы ВСУ в Запорожской области. Для соответствующих целей применяются в том числе и планирующие авиабомбы. Об этому у себя в телеграм-канале написал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов- передаёт “МК”.

По информации, которой располагает Рогов, ВС РФ наносят удары по складам боеприпасов и ангарам ВСУ с техникой в Ореховском районе и непосредственно в самом городе Орехове, в Гуляйполе, его окрестностях и так далее. Для уничтожения целей используются планирующие авиабомбы. Такие боеприпасы самолёты могут выпускать, находясь вне пределов действия систем ПВО противника.

Запорожское направление называли одним из наиболее вероятных, где ВСУ могут начать контрнаступательную операцию. По мнению экспертов, здесь украинские войска могут попробовать пробить сухопутный коридор в Крым, однако вряд ли им это удастся.

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