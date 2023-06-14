Проливные дожди, которые пошли в Запорожской области, вынудили боевиков ВСУ несколько снизить активность боевых действий на Ореховском, Гуляевско-Пологовском и Васильевском участках фронта. Раскисшая почва не позволяет боевикам задействовать технику, поэтому в ход идет только артиллерия.

Украинские вооруженные формирования используют западные и советские артиллерийские установки для ударов по первой, второй и третьей линиям обороны ВС РФ. Российские войска отвечают такими же атаками ствольной и реактивной артиллерии.

Напомним, Рогов заявлял, что в боях под населенным пунктом Урожайное боевики ВСУ взвинтили интенсивность боевых действий. При этом их попытка перейти в наступление на Васильевском направлении захлебнулась из-за колоссальных потерь.