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Уровень воды в Новой Каховке и вниз по течению Днепра продолжает увеличиваться, при этом угрозе обеспечению охлаждения реакторов Запорожской АЭС пока нет. А вот угроза проведения десантной операции со стороны ВС Украины возрастает кратно. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в настоящий момент ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию и требует минимальное количество воды для охлаждения реакторов, которую берут из закрытого пруда-охладителя. Рогов обращает внимание, что риск высадки десанта со стороны подразделений вооруженных сил Украины после прорыва дамбы Каховской ГЭС увеличился в разы.

В случае использования украинскими боевиками небольших судов с малым водоизмещением, они могут попытаться провести десантную операцию на левый берег Днепра, поскольку минные поля, установленные российскими военнослужащими, окажутся под водой. Поэтому Рогов призывает быть на чеку из-за угрозы начала десантной операции ВС Украины.

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