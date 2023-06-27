ВСУ продолжают вести боевые действия в Запорожской области и не оставляют попыток прорвать здесь российскую оборону. Впрочем, успехов украинские войска не добиваются. Глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов рассказал, что по местам скопления военных ВСУ на ореховском направлении были сброшены тяжёлые авиабомбы. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По словам Рогова, ВКС России нанесли удар, чтобы не допустить переброску дополнительной техники и подкреплений наступающим силам ВСУ в районе населённого пункта Работино – сейчас он находится под контролем российских войск. Возле Работино ВСУ в последнее время усилили наступательные действия.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня сразу на нескольких направлениях. Основной удар пришёлся на запорожском участке боевых действий. За время “контрнаступа” украинская армия понесла тяжёлые потери, но каких-либо значительных успехов не добилась.