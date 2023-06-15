Украинская армия готовится к новому наступлению в Запорожской области. На этот раз в районе населённого пункта Орехов. Об этом у себя в телеграм-каналах написали член главного совета администрации региона Владимир Рогов, а также экс-руководитель “Роскомоса” Дмитрий Рогозин, который находится в зоне СВО, – передаёт РБК.

По словам Рогова, ВСУ уже ведут продолжительную артподготовку, после которой бросают в бой пехоту на разных участках линии боевого соприкосновения. Он также уверяет, что украинская армия смогла накопить резервы для наступления.

Рогозин тоже сообщил о подготовительных мероприятиях ВСУ. В частности, руководитель действующей в зоне спецоперации добровольческой группы “Царские волки” рассказал, как украинские военные забрасывают поля кассетными минами. Наступление, по мнению Рогозина, стоит ожидать в тёмное время суток, поскольку западное вооружение, которое используют ВСУ, оснащено приборами ночного видения. Рогозин также отметил, что украинская армия смогла скопить недалеко от Орехова резервы техники и живой силы.