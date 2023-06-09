ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ивано-Франковске, расположенном на западной Украине, родственники погибшего украинского бойца подрались и переругались на поминках во время посещения могилы покойного на годовщину смерти, не поделив «гробовые» деньги. Об этом сообщает оппозиционное украинское издание «Страна».

Вдова 47-летнего погибшего солдата ВС Украины Павла Васылива обвинила брата своего мужа в избиении. По ее словам, в то время пока она мыла памятник, деверь вылил на нее ведро с грязной водой, а потом запустил им в нее. Пытаясь увернуться, женщина зацепила рукой мужчину, и он нанес ей удар кулаком.

При этом вся семья ее погибшего мужа просто молча наблюдала за тем, как деверь избивает ее. Женщина написала заявление в полицию и опубликовала ролик с синяком под глазом в социальной сети, набравший уже сотни тысяч просмотров. Однако журналисты выяснили, что причиной драки стал конфликт из-за гробовых выплат, которые на Украине составляют 15 миллионов гривен (около 34 миллионов рублей).

Вам может понравиться

Эксперт Леонков прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Сразу после подрыва Каховской ГЭС украинские войска задействовали немецкие танки “Леопард” на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Это означает, что Киев заранее планировал разрушение дамбы, оно является лишь одним из этапов

Генерал Скшипчак: ВС Украины обязаны добиться результата на поле боя до саммита НАТО

Текущие попытки украинских подразделений атаковать российские оборонительные позиции на Запорожском направлении являются лишь прелюдией к основному удару со стороны ВС Украины. Об этом в интервью изданию Fronda заявил бывший командующий

Do Rzeczy: в центре Кракова в магазине выставили на витрине портрет Бандеры вместе с фотографией Зеленского

Поляки делятся в социальных сетях тревожными фотографиями из Кракова. В центральной части города в одном из украинских магазинов на витрине появился портрет Степана Бандеры (лидер запрещенных в РФ экстремистских «Организации