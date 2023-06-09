В Ивано-Франковске, расположенном на западной Украине, родственники погибшего украинского бойца подрались и переругались на поминках во время посещения могилы покойного на годовщину смерти, не поделив «гробовые» деньги. Об этом сообщает оппозиционное украинское издание «Страна».

Вдова 47-летнего погибшего солдата ВС Украины Павла Васылива обвинила брата своего мужа в избиении. По ее словам, в то время пока она мыла памятник, деверь вылил на нее ведро с грязной водой, а потом запустил им в нее. Пытаясь увернуться, женщина зацепила рукой мужчину, и он нанес ей удар кулаком.

При этом вся семья ее погибшего мужа просто молча наблюдала за тем, как деверь избивает ее. Женщина написала заявление в полицию и опубликовала ролик с синяком под глазом в социальной сети, набравший уже сотни тысяч просмотров. Однако журналисты выяснили, что причиной драки стал конфликт из-за гробовых выплат, которые на Украине составляют 15 миллионов гривен (около 34 миллионов рублей).