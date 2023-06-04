Кандидат на пост американского президента, сенатор Роберт Кеннеди-младший заявил, что США своими внешнеполитическими действиями активно подталкивали Российскую Федерацию к началу вооруженного конфликта.

По его словам США пообещали России еще в 1991 и 1992 годах, что если 400-тысячная группировка российских войск будет выведена из Германии, то НАТО не станет осуществлять свое продвижение – «ни на дюйм на восток». Однако в письменном виде договор не был заключен. Кеннеди-младший подчеркнул, что с тех пор США уже зашли в 14 стран на востоке. Также были размещены ядерные системы AEGIS на территории Румынии и Польши.

Политик также рассказал, что в свое время Билл Бернс, бывший американский посол в России, а ныне директор ЦРУ в служебной записке написал о том, если НАТО зайдет на Украину, то все красные линии, которые нельзя переступать, будут разрушены. «Все действия внешней политики США подталкивали Россию к агрессии», – заключил Роберт Кеннеди-младший.