Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен и утратившие возможность продолжать участие в боевых действиях из-за ранений, подлежат обмену в последнюю очередь. Такой приоритет установило украинское командование, предпочитая возвращать из плена не раненых, а способных вернуться в строй боевиков.

Об этом говорится в письме украинского “Центра по восстановлению мира” секретарю штаба по вопросам, связанным с военнопленными, Дмитрию Усову. В документе, который попал в распоряжение РИА Новости, указывается, что первыми на обмен должны идти боевики националистического полка “Азов” (запрещенная в России террористическая организация).

Наравне с ними обмениваются военнослужащие, имеющие редкие военные специальности. С такими бойцами у Киева наблюдается серьезный дефицит. Вторыми “в очереди” командование ВСУ хочет видеть офицеров, командовавших пехотой, ПВО, артиллерией, танковыми подразделениями, а третьими – танкистов, боевиков инженерных бригад, связистов.

Такой подход к “сортировке” пленных в очередной раз демонстрирует, что личный состав ВСУ для командования и руководства страны – это всего лишь пушечное мясо.