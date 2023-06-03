На Донецком направлении украинские боевики используют дроны-камикадзе для ударов по санитарным машинам ВС РФ. Они сделали автомобили с красными крестами, предназначенными для эвакуации раненых бойцов одной из своих приоритетных целей, рассказал РИА Новости военнослужащий 200-й мотострелковой бригады с позывным “Вивальди”,

“Враг не жалеет ни боеприпасов, ни собственных сил, целясь на полную катушку, даже когда они ясно видят, что машина с красными крестами полностью исправна”, – сообщил боец.

Также он отметил, что избежать подобных атак довольно сложно. Чтобы эвакуировать раненых, санитарным машинам требуется подъезжать к линии фронта на расстояние около одного километра. Боевики наблюдают за их перемещением и специально наносят удары дронами.

По словам бойца, дрон-камикадзе поразил одну из машин, которая ехала в госпиталь из эвакуационного пункта. Находившиеся в ней военнослужащие погибли.