В статье РИА Новости рассказывается о том, как российские туристы в культурной столице Турции, в городе Стамбуле, часто становятся жертвами мошенников. Чтобы избежать неприятностей и не попасться на удочку профессиональных обманщиков, следует принять определенные меры.

Первым испытанием для неопытных путешественников становится такси, с которым они сталкиваются уже в аэропорту. Окончательная стоимость поездки остается неизвестной до того момента, когда она отражается на счетчике в конце маршрута. Водители могут использовать уловки, совершая несколько лишних кругов по городу или выбирая платные дороги, чтобы увеличить сумму оплаты.

Местные жители рекомендуют не соглашаться на такие махинации и незамедлительно вызывать полицию в случае возникновения проблем. Также экскурсоводы советуют пользоваться услугами трансфера, заказывая его через агентства.

Еще одной сложностью является общественный транспорт. В Стамбуле невозможно приобрести карту на одну-две поездки, хотя они должны быть доступны для покупки повсеместно. В автоматах, расположенных в аэропорту, предлагается приобрести карту на три поездки, однако она работает только один раз и становится недействительной в метро. Поэтому рекомендуется иметь проездной билет заранее.

Кроме того, ожидания от отелей в Стамбуле часто не соответствуют действительности. Одна из туристок рассказала, как бюджетный отель в районе Таксим, выглядевший на картинках светлым и просторным, оказался бывшей подсобкой с тонкими дверями, выходящими на проезжую дорогу. Когда туристка выразила свое недовольство, хозяин отеля заявил, что комната «как на фото» стоит в два раза дороже.

Мошенничество также может встретиться в кафе и ресторанах. В одном из сетевых ресторанов аэропорта официант принес российскому туристу корзину с хлебом в дополнение к его заказу, утверждая, что это подарок. В результате счет увеличился на почти 500 рублей.