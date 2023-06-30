В подавляющем большинстве советских фильмов “секса не было” – сюжет просто подразумевал, что персонажи занимаются любовью, однако интимных сцен режиссеры избегали, рассказала кинокритик и писательница Елена Кушнир.

В 60-е годы прошлого столетия в СССР стали появляться фильмы с “яркой эротикой”. К примеру, в картине “Еще раз про любовь” Александр Лазарев с Татьяной Дорониной вместе оказались в постели, но зрителям показали только их головы. О том, что между персонажами был интим можно было только догадаться. Впрочем, героиня сама подтвердила этого словами о том, что за подобные поступки ей придется расплачиваться.

В 1974 году на экраны вышел фильм “Осень”, в котором персонажи постоянно “уединялись” в одной из деревень на Севере. По словам Кушнир, это также можно назвать эротикой, но главную роль тут играет харизма артистов.

В 90-х годах все запреты были сняты и главным символом этого стал фильм “Маленькая Вера”, который спровоцировал настоящий фурор.

Актер Богдан Жилин рассказал, что в постельных сценах важную роль играет ракурс – съемка редко производится ниже пупка. Гример Лариса Лобанова также добавила, что вместо некоторых артистов в таких сценах участвуют дублеры.