ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как отмечает в своем материале РИА Новости, российский туризм ждут грандиозные изменения. В скором времени на территории российских курортов должны появиться огромные бассейны, дизайнерские отели и масштабные экопарки.

Новые отели и санатории, рассчитанные на прием около 25 тысяч туристов, масштабные аквапарки, новая гавань для приема маломерных судов, а также современные развлекательные центры будут построены в Анапе. По словам гендиректора корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, масштабный проект по увеличению туристического потока, постройке новой туристической инфраструктуры и ожидаемого социально-экономического эффекта является уникальным событием для России.

Также в Калининградской области планируется построить огромную зону отдыха общей площадью в 500 гектаров. Главной особенностью курорта в поселке Янтарном должен стать километровый бассейн с панорамными окнами.

К 2026 году на территории Дербента планируют завершить строительство современного 5-звездочного отеля на 183 номера, спа-комплекса с термальной водой, крытых и уличных бассейнов, а также спортивной и развлекательной инфраструктуры. Курорт будет рассчитан, в первую очередь, на семейный отдых с детьми.

Вам может понравиться

Украина получит новые средства ПВО от западных союзников из НАТО

Министерства обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и США объявили о совместных усилиях по приоритетной поставке на Украину средств противовоздушной обороны, что включает сотни зенитных ракет малой и средней дальности, наряду с

Money.pl: в польских магазинах стали чаще красть продукты

В продуктовых магазинах Польши началась эпидемия краж, что явно указывает на обнищание населения. Статья из польского новостного портала Money подтверждает эту тревожную тенденцию. Журналисты отмечают значительный рост числа краж за

Ученые обнаружили в космосе скопление человеческих душ

Специалистами из США было проведено исследование, которое предполагает существование душ в космическом пространстве. На протяжении многих лет исследователям удалось углубить понимание человечества о мире и космосе. При помощи сверхточного оборудования