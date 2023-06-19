Как отмечает в своем материале РИА Новости, российский туризм ждут грандиозные изменения. В скором времени на территории российских курортов должны появиться огромные бассейны, дизайнерские отели и масштабные экопарки.

Новые отели и санатории, рассчитанные на прием около 25 тысяч туристов, масштабные аквапарки, новая гавань для приема маломерных судов, а также современные развлекательные центры будут построены в Анапе. По словам гендиректора корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, масштабный проект по увеличению туристического потока, постройке новой туристической инфраструктуры и ожидаемого социально-экономического эффекта является уникальным событием для России.

Также в Калининградской области планируется построить огромную зону отдыха общей площадью в 500 гектаров. Главной особенностью курорта в поселке Янтарном должен стать километровый бассейн с панорамными окнами.

К 2026 году на территории Дербента планируют завершить строительство современного 5-звездочного отеля на 183 номера, спа-комплекса с термальной водой, крытых и уличных бассейнов, а также спортивной и развлекательной инфраструктуры. Курорт будет рассчитан, в первую очередь, на семейный отдых с детьми.