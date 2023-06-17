В ночь на 9 июня российские ВС уничтожили украинский эшелон, который вез на линию соприкосновения 81 единицу боевой техники. Сигнал об этом составе был получен от координатора николаевского подполья Николая Лебедева, передает РИА Новости.

Лебедев пояснил, что бронетехника перебрасывается в Запорожскую область через Одессу. Жители Николаева, лояльные к России, выяснили, что Киев будет отправлять партию немецких танков “Леопард”, которые на одном из предприятий дооснащали активной броней.

Эта информация была передана российским ВС, которые затем ждали, вели и в итоге уничтожили военный состав. Киеву не помогла даже маскировка техники на железнодорожных платформах.

Ранее подполье помогло также ликвидировать британскую базу, на которой надводные беспилотные аппараты готовились к очередной атаке на корабли Черноморского флота.