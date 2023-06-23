Киевский режим пытается «отменить» на территории Украины не только русский язык, но все что связано с Россией. Однако даже в самом националистически настроенном городе страны – Львове местные жители продолжают петь любимые песни на русском языке. РИА Новости рассказали в своем материале историю подростка из Одессы, исполнявшего на улице песни Виктора Цоя.

В начале июня 17-летний одессит в самом центре Львова спел под гитару песню Цоя. Проходившая рядом депутат Верховной Рады от партии «Голос» Наталия Пипа начала отчитывать парня за исполнение песни на на русском языке, после чего спор перерос в перебранку с использованием ненормативной лексики. Депутат воспользовалась своим служебным положением и вызвала полицию, которая оформила на подростка «акт найденного ребенка». В результате парня поместили в приют для несовершеннолетних.

Инцидент получил широкий резонанс в украинском обществе после того, как Пипа выложила запись спора с подростком в социальных сетях. О случившемся узнала глава службы по делам детей в Одессе Юлия Никандрова, которая помогла забрать подростка из приюта, сославшись на тот факт, что на Украине дети с 14 лет имеют право свободно перемещаться в пределах страны без сопровождения взрослых.

После широкой огласки данного происшествия, в социальных сетях на Украине прошел масштабный флешмоб в поддержку молодого одессита, в котором приняли участие жители всех регионов Украины, от Чернигова до Львова. В поддержку парня выступили даже военнослужащие ВСУ с передовой, которые признались, что общаются между собой на линии фронта на русском языке.