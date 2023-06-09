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Опорный пункт боевиков ВСУ у границ Белгородской области уничтожен ударом гаубиц “Мста”, сообщает РИА Новости. Отмечается, что помимо этого ликвидирован оператор беспилотного разведывательного аппарата, следившего за ситуацией в приграничных районах.

Командир батареи буксируемых гаубиц “Мста-Б” рассказал, что подразделение работает в постоянном взаимодействии с дронами, которые обнаруживают цели противника и корректируют удары. В настоящий момент уничтожаются опорники украинских взводов, которые ведут подготовку к очередным диверсиям на территории РФ.

“Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов, цель была уничтожена, по второй цели работали — оператор БПЛА, также уничтожили. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль нашей границы”, – пояснил военнослужащий.

Также он отметил, что главной задачей подразделения является прикрытие пехотных отрядов и разведки ВС РФ.

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