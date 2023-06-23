Знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший культовую экранизацию истории крушения «Титаника», провел параллели между катастрофой на знаменитом лайнере и трагедией, произошедшей с батискафом «Титан». Интервью у режиссера взяли журналисты Телеканала АВС.

Британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» затонул в Атлантическом океане в ночь с 14 на 15 апреля в 1912 году. Официальной версией является столкновение лайнера с айсбергом.

Капитана «Титаника» предупреждали, что по пути будет множество ледяных глыб. Однако он решил поставить мировой рекорд по скорости, приказав не снижать обороты. Джеймс Кэмерон отметил, что это очень похоже с историей гибели подводного аппарата «Титан», экипаж которого должен был доставить туристов к месту крушения «Титаника», чтобы увидеть его останки. «Я поражен схожестью самой катастрофы «Титаника» и батискафа», – заявил режиссер.

Напомним, что 18 июля в Атлантическом океане пропал туристический батискаф «Титан» компании Ocean Gate. На борту находилось пять человек: пилот и основатель компании Ocean Gate Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман. Обломки «Титана» были обнаружены 22 июня.