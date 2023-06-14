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Российские ВС задействовали средства радиоэлектронной борьбы и принудительно посадили американский беспилотный аппарат Boeing Insitu Sky Eagle. Это позволит добраться до множества секретов технологий США, пишет издание “Царьград”.

Эксперты рассказали, что к самым ценным решениям, установленными на борту дрона, относится система ViDAR. Это оптика, созданная производителем Sentient Vision Systems, которая на протяжении 12 часов полета может охватить территорию площадью до 45 тысяч квадратных километров.

Кроме того, дрон оснащен синтезированным радаром, который отличается от аналогов весом, составляющим всего 1,6 кг. Он теперь тоже имеется в распоряжении российских инженеров, которые смогут разработать системы защиты от американских БПЛА.

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