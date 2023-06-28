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Британская разведка MI-6 предупреждает киевский режим об опасности передислокации штурмовых групп ЧВК «Вагнер» из Российской Федерации в Белоруссию. Присутствие «вагнеровцев» на белорусской территории ставит под угрозы планы Киева и Варшавы.

Согласно информации британских разведчиков, размещением ЧВК «Вагнер» на белорусской территории Минск нарушает планы Варшавы, Вильнюса и Киева о размещении в западных областях Украины подразделений совместной польско-литовско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG.

Таким образом, киевский режим планировал решить проблему с нехваткой резервов вооруженных сил Украины на фронте. Командование украинской армии планировало разместить в западных регионах страны иностранных бойцов, чтобы перебросить на фронт все боеспособные части ВСУ с украино-белорусской границы.

При этом сотрудники MI-6 предполагают, что на территории Белоруссии будет сформирована новая группировка общей численностью от 30 до 40 тысяч военнослужащих, основу которой будут составлять бойцы ЧВК «Вагнер».

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