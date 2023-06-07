Телеграм-канал Baza заявил о “мощном контрнаступлении” ВСУ в Запорожской области, начавшемся 7 июня. Авторы пишут о “движении по всей линии фронта” подразделений украинской армии, а также о том, что “на Запорожском направлении рации разрываются”.

Портал “Русская весна” сообщает о движении ВСУ из Орехова в направлении населенного пункта Токмак. Отмечается, что в распоряжении боевиков имеется большое количество легкой бронетехники и танков. Также военные корреспонденты пишут о продвижении колонн техники к Гуляйполю и начале боев в непосредственной близости от самого Орехова.

Киев отмалчивается, соблюдая “режим тишины”. Замглавы Минобороны Анна Маляр еще в понедельник заявила о переходе ВСУ в контрнаступление на нескольких направлениях фронта. Глава СНБО Алексей Данилов, напротив, сообщил, что украинская армия еще не начала контратакующую операцию.