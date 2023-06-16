Одной из ключевых тем встречи в формате “Рамштайн”, которая 15 июня проводилась в 13-й раз, стало формирование долгосрочной логистической схемы для обслуживания и ремонта западной бронетехники. Участники ранее не слишком торопились обсуждать данный вопрос, однако из-за неудачного контрнаступления ВСУ он стал самым срочным, пишет “Российская газета”.

Решать проблему страны НАТО намереваются путем создания ремонтных хабов в государствах, граничащих с Украиной, в частности, в Польше.

Вторым важным вопросом была передача Киеву истребителей F-16. Пилоты для них уже обучаются, также сообщается о курсах техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Но раньше, чем через несколько месяцев, Украина их вряд ли получит.

“Истребительная коалиция”, в которую изначально вошли Соединенные Штаты, Голландия, Дания и Великобритания, по информации издания Politico, расширилась за счет Бельгии, Франции, Швеции, Португалии и Польши.

Не давая Украине самолеты, Запад требует от нее успехов прямо сейчас. Все дело в том, что президент США Джо Байден в последнее время с трудом “проталкивает” через Конгресс решения о выделении новых огромных сумм на военную помощь Киеву. Поэтому ему требуются более серьезные аргументы, чем переход ВСУ в наступление без особых достижений.