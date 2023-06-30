11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором будут приняты новые решения по поддержке Украины. Во многом они будут зависеть от успехов Киева в специальной военной операции, поэтому можно ожидать от ВСУ новых провокаций в адрес России. Издание “Взгляд” рассказало о пяти способах для украинской армии навредить РФ.

Первый и самый опасный из них – это теракт на Запорожской АЭС, о котором ВСУ задумываются уже несколько месяцев. При этом они надеются обвинить в техногенной катастрофе Россию.

Другие способы Киев уже задействовал несколько раз. Это удары по критической инфраструктуре РФ, атаки беспилотных аппаратов на мирные города России, а также попытки диверсионных групп захватывать населенные пункты в приграничных регионах. Кроме того, не обойдется и без информационных атак, к которым РФ должна быть готова.