ВКС Российской Федерации продолжают наносить удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. 14 российских крылатых ракет вместе с ударными дронами «Герань» было выпущено по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Больше всего целей было поражено в ночь на 13 июня в Кривом Рогу. Российские ракеты ударили по военным объектам и Криворожской ТЭЦ. При этом противовоздушная оборона вооруженных сил Украины не смогла перехватить ни одну российскую ракету, из-за чего произошла трагедия с мирным населением.

Сообщается, что украинская зенитная ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего начался сильный пожар. К сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения. Ранения разной степени тяжести получили десятки гражданских, 11 из которых погибли.

После удара по Криворожской ТЭЦ без электроэнергии осталось порядка 9 тысяч жителей региона, а также была остановлена работа трех шахт. Также были нанесены удары по заводским помещениям. Многие промышленные предприятия города из-за недостатка воды временно не работают. Это позволяет ВСУ хранить на их территории бронетехнику, которую планируют применить для десанта через обмелевший Днепр.