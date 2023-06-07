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Варварская акция ВСУ на Каховской ГЭС спровоцировала крупную гуманитарную и экологическую катастрофу. Она также показала, что Киев продолжает делать все возможное для эскалации конфликта, заявил в телефонной беседе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин.

Он отметил, что военные преступления киевского режима совершаются все чаще, ВСУ устраивают диверсии и провокации на российской территории. При этом Запад прикрывает все их террористические атаки, а в подавляющем большинстве случае является их инициатором.

Напомним, что глава Совбеза Николай Патрушев также заявил, что террористическая атака на Каховскую ГЭС – это дело рук Запада. Он подталкивает Киев к подобным диверсиям и снабжает ВСУ необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

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