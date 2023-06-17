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Президент России Владимир Путин сообщил, что гипотетические поставки на Украину истребителей F-16 еще больше втянут Североатлантический альянс в конфликт. На ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге глава государства также оценил возможность уничтожения этих самолетов не только на территории Украины.

Он пояснил, что истребители F-16 могут базироваться в Польше или в Румынии, но задействоваться в боевых действиях на Украине. В этом случае у РФ не останется другого выбора, кроме как нанести удары по аэродромам этих государств.

“Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт”, – уверен российский лидер.

Напомним, что ранее Путин также заявил, что танки Leopard 2, переданные Киеву Германией и другими странами НАТО, “хорошо горят”. И истребители альянса, которые появятся на Украине, будет ждать та же судьба.

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