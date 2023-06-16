ВСУ продолжают вести боевые действия на флангах Артёмовска. Однако все попытки украинских войск прорвать оборону безуспешны – российские подразделения лучше подготовлены и более слаженно взаимодействуют. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его слова приводит РИА “Новости”.

По словам Пушилина, задача ВСУ – помешать российским войскам продолжить наступление, чтобы полностью освободить территорию ДНР. Он также отметил, что сейчас противник использует для переброски войск даже поля, поскольку этому способствуют погодные условия. Во время ожесточённых боёв за Артёмовск российские силы перерезали дороги, чтобы враг не смог наладить через них снабжение города. Напряжённая ситуация на флангах Артёмовска сохраняется, однако российские войска продолжают уверенно держать оборону, подчеркнул Пушилин.

Артёмовск был полностью освобождён от ВСУ 21 мая. С тех пор город полностью контролируется российскими войсками.