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Необычный трофей достался российским бойцам под Авдеевкой. У солдат ВСУ они захватили пулемёт MG-42. Такое оружие использовалось во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА “Новости”. В публикации информагентства также приводится видео с захваченным оружием.

Трофей демонстрирует неназванный российский офицер группировки войск “Юг”. Он рассказал, что пулемёт достался бойцам ВС РФ после очередной неудачной попытки украинских войск развить наступление на авдеевском направлении. Вероятно, MG-42 поставили ВСУ западные союзники Киева.

РИА “Новости” отмечает: пулемёты указанной модели использовались в армии нацистской Германии в годы Второй мировой войны. MG-42 может делать более тысячи выстрелов в минуту. Для своего времени это был один из наиболее скорострельных пулемётов.

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