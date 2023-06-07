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Провальные попытки контрнаступления ВСУ в Опытном и Водяном вынудили их перейти к позиционным боям на Авдеевском направлении, сообщил портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты рассказали, что Киев прекратил вылазки с целью захвата населенных пунктов, но не успокоился. Сейчас ВСУ бьют по российским позициям из всех видов вооружений, намереваясь добиться прорыва обороны.

Если боевикам удастся добиться каких-либо успехов в этом, они продолжат контрнаступление. Но российские ВС прилагают все усилия, чтобы этого не произошло.

Они активно задействуют контрбатарейную борьбу, наносят точные ответные удары, позволяющие уничтожать артиллерийские расчеты противника.

Напомним, американское издание Politico назвало действия ВСУ лишь “прелюдией” к полномасштабному контрнаступлению, которое может начаться в любой момент.

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