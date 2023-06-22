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Певица Наргиз Закирова (запрещен въезд на территорию РФ сроком на 50 лет), уехавшая из России после начала спецоперации на Украине, перебралась в Узбекистан. И сейчас она активно старается помешать российским артистам выступать в Ташкенте.

По словам музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, Наргиз пытается сорвать гастроли российских исполнителей из-за банальной зависти. Он считает, что певица сейчас находится в США, где у нее возникли сложности с организацией концертной деятельности. Рудченко заявил, что выступления Наргиз проводятся в небольших развлекательных заведениях, клубах и ресторанах. И поэтому исполнительница, по мнению продюсера, «исходит желчью», когда в России не прекращаются музыкальные выступления других артистов.

Отметим, что Наргиз опубликовала в своем Телеграм-канале достаточно оскорбительный пост в отношении выступления российских исполнителей в Ташкенте. Она выложила фото афиши с запланированным выступлением Ирины Дубцовой в Ташкенте, подписав его: «Чего вся эта шваль в Ташкент прется?». Позже она удалила пост.

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