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В Хмельницкой области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить собор в городе Нетешин, открытый в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», и вынудить его прихожан уйти из лона канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщает, что верующие Украинской православной церкви пришли на молитву в храм, а после службы вышли к раскольникам, чтобы отстоять свой приход. Настоятель собора протоиерей Виктор Тишкун ответил на все провокационные вопросы раскольников после того, как выслушал их требования.

Прихожане собора были настроены очень решительно не пускать в церковь агрессивных сторонников ПЦУ. Поэтому после словесных перепалок сторонники раскольнической церкви решили отступить и покинули собор, так и не добившись желаемого результата. Раскольники требовали от прихожан и настоятеля храма уйти из лона УПЦ и перейти в ПЦУ.

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