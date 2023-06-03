99 процентов личного состава подразделений ЧВК “Вагнер” покинули Артемовск, заявил Евгений Пригожин 2 июня. Он добавил, что город передан под контроль Минобороны России.

Ранее основатель ЧВК сообщил, что в ходе боев за Артемовск, которые продлились 224 дня, погибло 20 тысяч “вагнеровцев”. Половина из них – это заключенные. ВСУ потеряли около 50-60 тысяч своих военнослужащих.

“В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет”, – заявил Пригожин.

Напомним, что город был полностью освобожден 20 мая. Украинская сторона отрицает потерю контроля над Артемовском однако ее войска находятся лишь в окрестностях города, безуспешно пытаясь проводить контратаки на флангах.