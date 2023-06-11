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В издании Nautilus появился материал, в котором приводится мнение Стивена Хсу, физика-теоретика, ученого в геномной области, который считает, что с помощью генной инженерии ученые смогут создавать сверхумных людей.

О перспективах развития генной инженерии Стивен Хсу рассказал журналистам Nautilus. По его словам, уже в обозримом будущем современные технологии дадут ученым возможность произвести расчеты человеческого интеллекта. Он предположил, что если специалисты смогут изменить человеческий геном, то в мире появятся сверхумные люди. В итоге вместо социальных классов будут представлены биологические. Возникнет совершенно новый мир с неравенством, которого ранее не было в человеческой истории.

Физик уверен, что ученым в итоге удастся совершить прорыв в этой области и на Земле появятся сверхумные люди. Он подчеркнул, что Фон Нейман со своим интеллектом принадлежит «к какому-то другому виду, что это явный пример эволюции человека».

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