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На Купянском направлении российские ВС задействовали реактивную систему залпового огня “Торнадо-С” для удара по железнодорожной станции Балаклея. В результате был поражен эшелон с техникой, вооружением и боеприпасами для подразделений украинской армии.

В настоящий момент известно об уничтожении одного из вагонов с боеприпасами. Также ликвидировано 15 грузовиков, которые уже были готовы к отправке на позиции ВСУ в зоне специальной военной операции.

Помимо этого, российские ВС из РСЗО “Град” нанесли удары по 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ, которая как раз проводила ротацию. Реактивными снарядами и несколькими дронами-камикадзе “Ланцет” уничтожены бронеавтомобили украинских боевиков и артиллерийская установка.

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