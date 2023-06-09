На Купянском направлении российские ВС задействовали реактивную систему залпового огня “Торнадо-С” для удара по железнодорожной станции Балаклея. В результате был поражен эшелон с техникой, вооружением и боеприпасами для подразделений украинской армии.

В настоящий момент известно об уничтожении одного из вагонов с боеприпасами. Также ликвидировано 15 грузовиков, которые уже были готовы к отправке на позиции ВСУ в зоне специальной военной операции.

Помимо этого, российские ВС из РСЗО “Град” нанесли удары по 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ, которая как раз проводила ротацию. Реактивными снарядами и несколькими дронами-камикадзе “Ланцет” уничтожены бронеавтомобили украинских боевиков и артиллерийская установка.