Задача по обеспечению защиты государства лежит в первую очередь на гражданах Финляндии, несмотря на вступление страны в блок НАТО. Такое заявление финского президента Саули Ниинистё содержится в распоряжении, опубликованном на его официальном сайте.

В распоряжении говорится, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс ознаменовало начало новой эры в истории развития страны. Обязанность по защите Финляндии в первую очередь лежит на самих финнах, однако в случае необходимости союзники могут оказать помощь. Главным вкладом Финляндии в общую оборону НАТО является обеспечение надежной защиты собственного государства, отметил президент в своем распоряжении.

Финский президент подчеркнул, что национальные вооруженные силы ежедневно трудятся для обеспечения защиты собственного государства и создания гарантий безопасности в будущем. Также, по словам Ниинистё, правительство работает над интеграцией национальной стратегии обороны в общую оборону альянса.