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Дополнительное финансирование регионов в размере 7,5 миллиардов рублей было выделено по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг категориям граждан, имеющим право на льготы.

Сообщается, что общая сумма в 7,5 миллиардов рублей будет распределена между 37 регионами Российской Федерации. При этом в перечень российских субъектов, входящих в данную программу, уже были включены территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Федеральная программа социальной поддержки рассчитана на определенные категории льготников таких как инвалиды, ветераны боевых действий и пострадавшие от техногенных или радиационных катастроф. Данная категория граждан может рассчитывать на компенсацию половины расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Расходы региональных властей на реализацию данной программы компенсируются из федерального бюджета.

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