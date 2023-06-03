Украинский президент Владимир Зеленский отправился на саммит Европейского политического сообщества. Там он попытался осуществить диалог с сербским лидером Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Ряд СМИ сообщил, что люксембурский премьер жестом остановил попытку Зеленского вмешаться в его диалог с Вучичем.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как три главы государств беседуют между собой, а затем начинают идти вперед. Беттель что-то активно обсуждал с Вучичем, а Зеленский попытался вмешаться в их разговор. Однако премьер-министр Люксембурга жестом показал украинскому президенту, что ему стоит замолчать. После этого Зеленский начал улыбаться в камеры журналистов, сделав вид, будто бы ничего не произошло.

В соцсетях под вышеупомянутом роликом появилась масса комментариев пользователей. Многие написали, что Зеленский выглядит глупо, и над ним уже все смеются. Кто-то отметил, что украинского президента просто уже никто не хочет слушать. Еще один комментатор заметил, что знак, показываемый Беттелем означает пустую болтовню – «бла-бла-бла».