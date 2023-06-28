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Страны Запада не готовы пока принимать Украину в НАТО. В то же время окончательно такая возможность не исключается. Это следует из реплики, которую произнёс премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время встречи представителей некоторых стран НАТО для подготовки к саммиту альянса. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По словам де Кроо, Украина обязательно войдёт в НАТО, но случится это “когда-нибудь”. Пока же западные союзники Киева продолжат обсуждать, какую ещё помощь можно оказать Украине.

Власти Украины не раз заявляли о готовности страны вступить в НАТО, однако политики на Западе отмечали, что сейчас вопрос о вступлении страны в Североатлантический военный блок не стоит. Ранее стало известно, что на саммите в Вильнюсе, который пройдёт 11 и 12 июля, Киев не получит приглашения присоединиться к членам альянса. В Москве неоднократно подчёркивали, что одной из целью проводимой специальной военной операции России является как раз недопущение вступления Украины в НАТО.

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