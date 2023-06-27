Росгвардия будет более эффективно действовать в зоне проведения специальной военной операции, когда получит в своё распоряжение танки и артиллерию. Об этом сообщил официальный представитель силовой структуры Валерий Грибакин – сообщают “Известия”.

Ранее стало известно, что подразделения Росгвардии в будущем получать тяжёлую бронетехнику и дальнобойное вооружение. По словам главы ведомства Виктора Золотова, соответствующий вопрос уже обсуждался с президентов Владимиром Путиным. Точные сроки, когда тяжёлое вооружение и артиллерия будут переданы в распоряжение Росгвардии, не уточнялись. Золотов подчёркивал, что всё зависит от финансирования.

Представитель ведомства Грибакин подчеркнул: идея создать танковые подразделения в составе Росгвардии – не нова. До начала “нулевых” внутренние войска МВД (преемником которых стала Росгвардия) имели танковые части. Однако затем они были сокращены в ходе одной из реформ.

Росгвардия, как и другие силовые ведомства России, принимает активное участие в специальной военной операции. В её задачи в числе прочего входит поддержание безопасности и правопорядка, защита населения, охрана наиболее важных и значимых инфраструктурных объектов, гуманитарных грузов и многое другое.