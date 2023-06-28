Отношения России и Евросоюза когда-нибудь восстановятся, однако они начнутся только “с чистого листа”. В настоящее время перечёркнуто всё, что было достигнуто не только за последние десятилетия, но и то, что связывало Россию и страны Европы веками. Такое мнение в интервью “Известиям” высказал исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Дипломат уточнил, что в настоящее время о восстановлении отношений с Евросоюзом речи не идёт. Тем не менее главное условие для будущего разговора Москва уже сформулировала: страны ЕС должны отказаться от “тотальной войны” против России – она идёт во многих сферах: внешнеполитической, экономической, торговой и так далее.

Логвинов также добавил, что сейчас в Европе заметны разного рода кризисы. Чтобы хоть как-то консолидировать общество европейских государств, страны Запада придумали идею противодействия так называемой российской угрозе. На это в том числе направлены и многочисленные санкции, которые Евросоюз ввёл в отношении Москвы.