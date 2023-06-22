Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире единого телемарафона прокомментировал ракетный удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область, немного измененной цитатой из стихотворения русского поэта Владимира Маяковского «Послушайте!».

Слова Юсова передает издание «Страна.ua», который не стал подтверждать или опровергать причастность киевского режима к атаке на Чонгарский мост. Украинский разведчик заявил, что «если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно». По его словам, в настоящий момент вооруженные силы Украины планомерно выполняют боевые задачи по освобождению территории своей страны.

Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области, посетил место обстрела и заявил, что российскому военному командованию хорошо известны координаты мостов на территории Украины, в частности расположенных в Одесской области. По его словам, ответ со стороны ВС России будет «очень серьезным».